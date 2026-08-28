Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 27 de agosto, ha estado formada por los números 23, 22, 26, 36, 16 y 45. El número complementario es el 25 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.740.199 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías no 1 de Madrid, situada en la calle Santa Engracia, 98.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) hay 71 acertantes que han ganado un premio unitario de 1.194 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) hay 4.874 boletos premiados con 26,10 euros. Por último, de Quinta Categoría (tres aciertos) hay 96.276 premiados con 4 euros cada uno.