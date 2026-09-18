MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 18 de septiembre, ha estado formada por los números 5, 9, 18, 1, 3 y 45. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.683.221,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 29.100 de Laxe (A Coruña), situado en Avenida Rosalía de Castro, 60.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.