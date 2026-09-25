MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 25 de septiembre, ha estado formada por los números 27, 44, 17, 48, 31 y 32. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.547.306 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº68 de Sevilla situada en Asunción, 33; en la nº482 de Madrid, situada en Narváez, 33 y en el Despacho Receptor nº87.920 de Vigo (Pontevedra), situado en Ceboleira, 58.