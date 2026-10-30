MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 30 de octubre, ha estado formada por los números 23, 13, 8, 26, 27 y 22. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.421.354,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 133 de Barcelona, situada en Travesera de les Corts, 199.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 379 de Madrid, situada en Santa Áurea, 2 - L-20.