MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 20 de noviembre, ha estado formada por los números 4, 11, 48, 17, 37 y 25. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.729.498,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de San Fernando (Cádiz), situada en Luis Milena, 5.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 51 de Valencia, situada en San Vicente Martir, 93.