MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 27 de noviembre, ha estado formada por los números 15, 41, 9, 12, 3 y 39. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.623.079 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 86.235 de Puxeiros-Mos (Pontevedra), situado en Avenida Peinador, 10 (Parroquia Tameiga) y en la Administración de Loterías nº 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.