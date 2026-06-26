MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 26 de junio, ha estado formado por los números 6, 10, 35, 12, 47 y 5 El número complementario es el 45 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.812.525 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 93 boletos acertantes, que recibirán 2.738,81 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.582 boletos acertantes, que recibirán 22 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 104.151 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.