MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 31 de julio, ha estado formada por los números 9, 14, 17, 18, 31, 33. El número complementario es el 39 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.379.170 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) exite un boleto acertante que recibirá 146.570 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 86 boletos acertantes, que recibirán 852 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.581 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 84.444 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.