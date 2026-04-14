MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 14 de abril, ha estado formada por los números 1, 2, 4, 44, 28. Las estrellas son 12 y 5. La recaudación ha ascendido a 52.728.962,00 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.040 de Tamaraceite (Las Palmas), situado en C.C. Los Alisios, Hermanos Domínguez, s/n, L-B72.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 132 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 45.720 de León, situado en José Aguado, 34.