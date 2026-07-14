Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 14 de julio

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 14 julio 2026 22:35
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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 14 de julio, ha estado formada por los números 42, 10, 19, 37 y 47. Las estrellas son 9 y 12. La recaudación ha ascendido a 36.499.073,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 50 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº21.490 de Barbate (Cádiz), situado en Luis Braille, 47.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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