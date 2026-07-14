MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 14 de julio, ha estado formada por los números 42, 10, 19, 37 y 47. Las estrellas son 9 y 12. La recaudación ha ascendido a 36.499.073,60 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 50 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº21.490 de Barbate (Cádiz), situado en Luis Braille, 47.