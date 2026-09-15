Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 15 de septiembre

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 22:04
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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 15 de septiembre, ha estado formada por los números 22, 28, 10, 18 y 16. Las estrellas son 10 y 6. La recaudación ha ascendido a 34.120.790 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 29 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías No 1 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), situada en Dels Pous, 6.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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