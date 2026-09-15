MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 15 de septiembre, ha estado formada por los números 22, 28, 10, 18 y 16. Las estrellas son 10 y 6. La recaudación ha ascendido a 34.120.790 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 29 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías No 1 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), situada en Dels Pous, 6.