Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 17 de febrero, ha estado formada por los números 1, 4, 6, 10, 41. Las estrellas son 5 y 12. La recaudación ha ascendido a 41.822.440,00 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco más cero) que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 85.350 de Valladolid, situado en Portillo del Prado, 3.

En el próximo sorteo de EuroMillones del viernes 20 de febrero se pondrá en juego un Bote Especial de 130 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Número 42.055 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situado en Plaza Constitución, s/n.