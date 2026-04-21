MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 21 de abril, ha estado formada por los números 29, 47, 16, 13 y 40. Las estrellas son 4 y 3. La recaudación ha ascendido a 58.304.760, 80 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy existen tres boletos acertantes de Primera Categoría (cino + dos) que han sido validados en Francia y dos en Reino Unido.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + 0).
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un Fondo Garanizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de Gijón (Asturias), situada en Menéndez Pelayo, 8.