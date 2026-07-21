MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 21 de julio, ha estado formada por los números 39, 8, 28, 2, 3. Las estrellas son 11 y 2. La recaudación ha ascendido a 38.330.171 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ulldecona (Tarragona), situada en Mayor, 80.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 70 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 23.400 de Artana (Castellón), situado en Avda. Sierra Espadán, 63.