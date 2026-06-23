MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 23 de junio, ha estado formada por los números 45, 36, 33, 3 y 46. Las estrellas son 5 y 6. La recaudación ha ascendido a 38.225.640 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 214 de Madrid, situada en la calle Camarena, 286.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 60 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías no 359 de Madrid, situada en la calle Ginzo de Limia, 54.