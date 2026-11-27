MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 27 de noviembre, ha estado formada por los números 34, 26, 12, 17 y 38. Las estrellas son 9 y 5. La recaudación ha ascendido a 50.610.381,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 68 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 6.330 de Navaluenga (Ávila), situado en Hospital, 1.