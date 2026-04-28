MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 28 de abril, ha estado formada por los números 46, 47, 29, 26 y 41. Las estrellas son 9 y 8. La recaudación ha ascendido a 36.845.061 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de (cino más dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 40 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Amorebieta (Bizkaia), situada en Carmen, 1.