MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 30 de junio, ha estado formada por los números 37, 48, 44, 1 y 8. Las estrellas son 6 y 2. La recaudación ha ascendido a 41.153.523,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco más cero).

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 80 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.