MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 4 de agosto, ha estado formada por los números 25, 50, 34, 46 y 30. Las estrellas son 1 y 12. La recaudación ha ascendido a 44.232.049,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº23 de Palma de Mallorca (Illes Balears), situada en Joan Maura Bisbe, 21 y en el Despacho Receptor nº 10.845 de Barcelona, situado en Avda. Josep Tarradelles, 23.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 110 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 10 de Estación de Cartama (Málaga), situada en Avda. Andalucía, 32.