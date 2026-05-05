MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 5 de mayo, ha estado formada por los números 4, 8, 3, 31 y 20. Las estrellas son 6 y 8. La recaudación ha ascendido a 40.394.030,60 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de (cino más dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 22 de Santa Cruz de Tenerife, situada en C.C. Santa Cruz Carrefour L.PB8-R. Bentacayse, 12.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco más cero).
El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Amorebieta (Bizkaia), situada en Carmen, 1.