Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 3 de noviembre

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 3 de noviembre, ha estado formada por los números 23, 13, 39, 48, 38. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 43.837.455,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero).

En el próximo sorteo de Euromillones del viernes 6 de noviembre se pondrá en juego un Bote Especial de 130 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 28.410 de Córdoba, situado en Isla Menorca, 2 Loc. B.