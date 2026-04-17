MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 17 de abril, ha estado formada por los números 22, 23, 47, 28 y 41. Las estrellas son 6 y 8. La recaudación ha ascendido a 74.135.899,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 145 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 10 de A Coruña, situada en Plaza de Lugo, Mercado Eusebio da Guarda, L-E.6.