MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 18 de septiembre, ha estado formada por los números 17, 30, 8, 44 y 25. Las estrellas son 3 y 2. La recaudación ha ascendido a 45.569.704,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 37 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 96 de Valencia, situada en Francisco Cubells, 49.