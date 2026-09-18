Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 18 de septiembre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 22:05
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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 18 de septiembre, ha estado formada por los números 17, 30, 8, 44 y 25. Las estrellas son 3 y 2. La recaudación ha ascendido a 45.569.704,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 37 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 96 de Valencia, situada en Francisco Cubells, 49.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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