MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 20 de noviembre, ha estado formada por los números 49, 24, 8, 21 y 36. Las estrellas son 1 y 8. La recaudación ha ascendido a 47.857.015,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 46 millones de euros.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 68.100 de Santa Cruz de Tenerife, situado en Avda. Islas Canarias, 172.