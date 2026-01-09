Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 9 de enero, ha estado formada por los números 10, 34, 26, 07, 01. Las estrellas son 2 y 4. La recaudación ha ascendido a 53.464.378 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

Cabe enmarcar que en España se han dado dos boletos acertantes de Tercera Categoría.

El boleto acertante de El Millón, con código WXD30576, ha sido validado en la Administración de Loterías no 12 de Avilés (Asturias), situada en C.C. Hipercor. loc.9 Carretera General de Grado, s/n.

Con Eurobote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 64 millones de euros.