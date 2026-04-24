MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 24 de abril, ha estado formada por los números 40, 30, 45, 26 y 25. Las estrellas son 5 y 1. La recaudación ha ascendido a 46.955.202 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 26 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Peñafiel (Valladolid), situada en Olma, 27.