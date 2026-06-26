MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 26 de junio, ha estado formada por los números 6, 35, 16, 26, 34. Las estrellas son 11 y 12. La recaudación ha ascendido a 49.668.634 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 69 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 32.610 de Los Desamparados-Orihuela (Alicante), situado en la calle Nueva,1.