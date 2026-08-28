MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 28 de agosto, ha estado formada por los números 45, 42, 7, 14 y 28. Las estrellas son 6 y 9. La recaudación ha ascendido a 50.353.380,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Medina de rioseco (Valladolid), situada en calle Empedrada, 2 y en la número 2 de Lalín (Pontevedra), situada en la Plaza de la Marina, 6.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 78 millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor no 69.930 de Cabezón de la Sal (Cantabria), situado en la calle El Sol, 11.