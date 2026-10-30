Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 30 de octubre

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 30 de octubre, ha estado formada por los números 37, 17, 14, 12 y 3. Las estrellas son 3 y 12. La recaudación ha ascendido a 53.187.919,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en el Despacho Receptor No 49.095 de A Pontenova (Lugo), situado en Estrada Xeral, 14.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 98 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor No 3.400 de Benidrom (Alicante), situado en Avenida Mediterráneo, 57 - Edificio Albatros, Loc-6.