MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 16 de agosto, ha estado formada por los números 35, 31, 11, 8, 7. El número clave (reintegro) ha sido el 1. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.553.095 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 13.600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) existen boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 29.210 de Baio-Zas (A Coruña) y en la Administración de Loterías nº 1 de Carlet (Valencia).