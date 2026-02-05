MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 5 de febrero, ha estado formada por los números 32, 12, 37, 20, 5 y 45. El número complementario es el 41, el reintegro el 6 y el Joker, 8995589. La recaudación ha ascendido a 13.737.831,00 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 95.000.000 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 84.840 de Mojados (Valladolid), situado en Real, 9.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen seis boletos acertantes premiados con 42.823,68 cada uno.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 297 boletos acertantes premiados cada uno con 1.586,06 euros.