MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 16 de julio, ha estado formada por los números 38, 11, 31, 27, 6 y 1. El número complementario es el 41, el reintegro el 0 y el Joker, 6168299. La recaudación ha ascendido a 11.340.602 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 38.000.000 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de Andújar (Jaén), situada en C.C. Carrefour-Avda. Blas Infante, 14 Loc. 122.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Jaca (Huesca); en la nº 6 de Fuengirola (Málaga); en la nº 11 de Segovia y en el Despacho Receptor nº 58.810 de Navelgas (Asturias).