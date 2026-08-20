MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 20 de agosto, ha estado formada por los 37, 22, 20,45, 9 y 1. El número complementario es el 2, el reintegro el 9 y el Joker, 7223901. La recaudación ha ascendido a 9.439.691 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.300.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Arévalo (Ávila), en la nº8 de Ávila, en la nº4 de San Pedro Álcántara - Marbella (Málaga), en el Despacho Receptor nº50.725 de Torre del Mar - Vélez-Málaga (Málaga) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.