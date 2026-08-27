MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 27 de agosto, ha estado formada por los números 36, 2, 9, 38, 33 y 8. El número complementario es el 48 el reintegro el 3 y el Joker, 7016152. La recaudación ha ascendido a 10.222.013 euros.
En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 1 de La Carlota (Córdoba), situada en la calle Isabel II, 11 y en el Despacho Receptor no 70.185 de Ayllón (Segovia), situado en Plaza Mayor, 27.