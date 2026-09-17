MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 17 de septiembre, ha estado formada por los números 25, 19, 20, 24, 43 y 46. El número complementario es el 47, el reintegro el 8 y el Joker, 1024255. La recaudación ha ascendido a 11.037.838 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº19.730 de Alcuéscar (Cáceres), en el nº 77.040 de Borox (Toledo) y en el nº79.050 de Rafelcofer (Valencia).