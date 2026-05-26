Combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 23 de mayo, ha estado formada por los números 5, 43, 42 22, 7 y 36. El número complementario es el 27, el reintegro el 3 y el Joker, 9579693. La recaudación ha ascendido a 5.897.963 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.100.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Girona, situada en Ultònia, 14 - Bajos, 5 y los dos restantes a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es