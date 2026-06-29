MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 29 de junio, ha estado formada por los 24, 25, 43, 17, 47, 18. El número complementario es el 7, el reintegro el 2 y el Joker, 2388255. La recaudación ha ascendido a 6.340.832 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 24.500.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Baza (Granada), situada en Carretera de Murcia, Edif. Mirasierra.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Arévalo (Ávila), situada en Teso Nuevo, 1 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

En el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000 de euros, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.