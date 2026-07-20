MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 20 de julio, ha estado formada por los números 41, 7, 11, 22, 44 y 14. El número complementario es el 2, el reintegro el 5 y el Joker, 4517884. La recaudación ha ascendido a 6.399.744 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 41.000.000 de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Caravaca de la Cruz (Murcia), situada en Av. Juan Carlos I, 37.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes.