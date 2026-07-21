Muere una mujer tras resultar herida por arma blanca en Alameda de la Sagra (Toledo) y se detiene al presunto agresor

TOLEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha fallecido este martes tras resultar herida por arma blanca en una vivienda de la plaza de España de Alameda de la Sagra (Toledo), hechos por los que se ha detenido a un hombre, de 48 años, como presunto agresor.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 5.16 horas. Hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer, pero que finalmente confirmó su fallecimiento.

El hombre fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI. Hasta el lugar también se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

La mujer, de nacionalidad ecuatoriana, y el presunto agresor, de nacionalidad española pero origen ecuatoriano, estaban casados, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

La Policía Judicial está investigando lo ocurrido, según las mismas fuentes, que han señalado que la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y que no había antecedentes por hechos similares.