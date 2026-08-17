MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 17 de agosto, ha estado formada por los 4, 46, 2, 28, 48 y 19. El número complementario es el 18, el reintegro el 0 y el Joker, 7076326. La recaudación ha ascendido a 5.449.192 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 1.151.151,39 euros.Dicho boleto ha sido validado en el Despacho Receptor nº64.865 de Salamanca, situado en Avda. de los Comuneros, 39-45.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración nº 36 de Badalona (Barcelona), situada en Del Mar, 124, y en el Despacho Receptor nº 29.130 de Melide (A Coruña), situado en Arzúa, 5.