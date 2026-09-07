MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 7 de septiembre, ha estado formada por los números 28, 27, 33 46, 18 y 48. El número complementario es el 23, el reintegro el 4 y el Joker, 0189403. La recaudación ha ascendido a 6.249.667 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº43.600 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situado en Málaga, 5 L-8.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Girona, situada en Ultonia, 14 Bajos 5; y en la nº 345 de Madrid, situada en Nuestra Señora de Fátima, 16.