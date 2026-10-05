MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 5 de octubre, ha estado formada por los números 49, 4, 10, 40, 25 y 20. El número complementario es el 29, el reintegro el 3 y el Joker, 7459175. La recaudación ha ascendido a 6.952.196 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 33.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30; en la nº1 de Alba de Tormes (Salamanca), situada en Plaza Mayor, 17; en la nº2 de Medina del Campo (Valladolid), situada en Maldonado,17; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.