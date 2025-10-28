La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura autoriza un trasvase de 81 hm3 desde Entrepeñas-Buendía

Archivo - Entrepeñas y Buendía tras el paso de la borrasca Jana - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 81 hectómetros cúbicos (hm3) desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto para los meses de octubre, noviembre y diciembre, según ha informado este martes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Así lo ha decidido en una reunión por videoconferencia donde ha analizado los datos del sistema Entrepeñas-Buendía y ha verificado las condiciones existentes.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado que la superficie encharcada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel supone algo más del 14% de la total y ha trasladado la solicitud de 2 hm3 para atender los abastecimientos a través de la 'Tubería Manchega' durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

De acuerdo con Transición Ecológica, el presente año hidrológico ha supuesto una aportación total acumulada de 1160,9 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone la sexta posición en la serie histórica. De este modo, los embalses de cabecera almacenen a día 1 de octubre un volumen efectivo de 1.227,4 hm3. Por lo tanto, el sistema se encuentra en nivel 2 en este mes de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Además, ha señalado que la aplicación semestral de la regla pronostica que el sistema va a permanecer en nivel 2 también en noviembre y diciembre. Por ello, la Comisión ha autorizado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos (hm3) al mes para octubre, noviembre y diciembre.