Comisión Islámica de España aboga por "diálogo sereno y sostenido" tras el requerimiento del Gobierno a Jumilla (Murcia)

Archivo - Varias personas tras la oración colectiva con motivo de la festividad del Aíd al-Fitr, en la explanada de Loma Colmenar, a 31 de marzo de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Islámica de España ha abogado por un "diálogo sereno y sostenido" tras el requerimiento del Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa.

En este sentido, fuentes de la Comisión Islámica, en declaraciones a Europa Press, han puesto "en valor" el requerimiento remitido por el Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla. Además, han recordado que el marco constitucional (artículo 16), la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) y los Acuerdos de 1992 con las confesiones religiosas "amparan y garantizan una gestión inclusiva, respetuosa y no discriminatoria de las celebraciones de carácter religioso".

"Defendemos con firmeza el ejercicio pacífico y en igualdad de la libertad de culto, como pilar fundamental de la convivencia democrática", han recalcado.

Asimismo, han apelado a un "diálogo sereno y sostenido", así como a la cooperación entre instituciones, "con el objetivo de facilitar que todas las celebraciones se desarrollen en un entorno seguro, ordenado y beneficioso para el conjunto de los vecinos, fomentando así el respeto y la cohesión social".

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado.

En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.