La Comisión Sectorial de Migraciones se cancela por la falta de quórum de los representantes autonómicos

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Sectorial de Migraciones, cuya celebración estaba prevista para este lunes 20 de noviembre, se ha cancelado este domingo por la falta de quórum de los representantes de las comunidades y ciudades autónomas al ser menos de la mitad (9) los que podían asistir, según señalan a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La reunión, convocada el pasado 6 de noviembre por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, tendrá una nueva fecha que se conocerá más adelante.

Escrivá mantuvo el pasado 31 de octubre una reunión informativa por viodeoconferencia con los consejeros de asuntos migratorios de las 17 comunidades autónomas, así como con responsables de 22 ayuntamientos de las mayores ciudades de España y de las que están acogiendo mayor número de personas migrantes en relación a su población y con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo; y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas

En la reunión, las autonomías exigieron la celebración de una conferencia sectorial ante la crisis migratoria. También esta reunión ha sido una demanda del PP que criticó la inacción del Gobierno "que no ha hecho nada hasta este momento, hasta que Pedro Sánchez no ha sentido la presión del Gobierno de Canarias, y del resto de comunidades y municipios, pidiendo una conferencia sectorial que no se ha convocado, se ha convocado una reunión informativa".

De igual forma, la conferencia sectorial fue solicitada "con carácter urgente" por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, que además pidió más "coordinación y la definición de protocolos claros" para poder prever y actuar desde los Ayuntamientos en dramas que "cada vez se producen con más asiduidad".

Una crisis migratoria que ha visto como en las últimas horas una nueva embarcación irregular ha llegado al Muelle de Los Cristianos, en Tenerife, con 95 migrantes en su interior. También este viernes la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta repelió a "más de medio millar" de inmigrantes de origen subsahariano que, en grupos dispersos, intentaron saltar por distintos puntos el vallado fronterizo que separa la ciudad autónoma de Marruecos.

MÁS DE 46.000 MIGRANTES EN 2023

Un total de 46.862 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, lo que supone un incremento del 62% (17.936 más) respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del balance del Ministerio del Interior a 15 de noviembre de 2023, consultados por Europa Press.

Así, en la primera quincena de noviembre han entrado de forma irregular por cualquiera de las vías un total de 2.458 migrantes. De este modo, 2023 es ya el segundo ejercicio con más llegadas de migrantes de forma irregular a España después de 2018 (más de 57.000 llegadas) y el primero a Canarias, por delante del año 2006, cuando se produjo la llamada 'crisis de los cayucos' y arribaron al archipiélago 31.678 personas.

Al respecto, el Ministerio de Inclusión ha dispuesto nuevos centros para la atención de migrantes que han abierto recientemente y próximamente con unas 3.000 plazas. El primero de ellos fue el cuartel General Arteaga de Carabanchel (Madrid), que acogió desde el pasado viernes 10 de noviembre a los 170 primeros migrantes.

A este dispositivo se le ha sumado el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación en el Hospital Naval de Cartagena, donde desde este viernes 17 de noviembre se ha acogido a las 120 primeras personas migrantes que serán alojadas allí.

La primera fase de este dispositivo ya está disponible y en las siguientes semanas se irá ampliando progresivamente hasta alcanzar una capacidad máxima de 600 plazas. Sin embargo, la llegada de inmigrantes a la base Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid) se ha aplazado para el día 28 de noviembre.