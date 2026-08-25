Competencia autoriza la compra de Clear Channel por Atresmedia

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MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado, con compromisos, la compra de Clear Channel España por parte de Atresmedia, aunque exige a la compañía comercializar de manera independiente la publicidad exterior.

Atresmedia opera principalmente en los mercados de publicidad televisiva y de radio, mientras que Clear Channel desarrolla su actividad en el mercado de publicidad exterior, especialmente en mobiliario urbano, como ha explicado la CNMC. Además, Planeta, que ejerce el control de Atresmedia, está presente en el mercado de publicidad en prensa. La operación supone la incorporación de la publicidad exterior a la cartera de medios publicitarios de Atresmedia.

Según la CNMC, el mercado de publicidad en televisión se caracteriza por un "elevado grado de concentración, importantes barreras de entrada y expansión y un alto nivel de madurez". El mercado de publicidad exterior presenta igualmente una estructura concentrada y elevadas barreras de entrada, aunque mantiene una trayectoria de crecimiento impulsada por su digitalización. Los mercados de publicidad en radio y en prensa también son, según el organismo, maduros y relativamente concentrados.

RIESGOS DE LA OPERACIÓN

El regulador ha advertido de que, como consecuencia de la operación, Atresmedia pasaría a ser el único grupo con presencia significativa en la mayoría de los principales medios publicitarios en España, lo que podría permitirle ofrecer de forma conjunta espacios publicitarios en televisión, radio, prensa y publicidad exterior, configurando ofertas "difícilmente replicables" por sus competidores.

La CNMC ha señalado que la operación genera riesgos derivados de posibles estrategias de comercialización conjunta que podrían "reforzar la posición de Atresmedia frente a otros operadores con una presencia más limitada en los distintos medios publicitarios".

Asimismo, ha apuntado que la integración de Clear Channel fortalecería su capacidad competitiva en publicidad exterior. "En un contexto de elevada concentración, importantes barreras de entrada y expansión y una capacidad limitada de reacción de la demanda y de los competidores, al menos a corto y medio plazo, la combinación de estos efectos podría reducir la presión competitiva en el sector de la publicidad", ha incidido el organismo.

Para hacer frente a estos riesgos, Atresmedia ha presentado una serie de compromisos, con duración máxima de ocho años, para mantener totalmente separada la actividad de publicidad exterior del resto de actividades publicitarias del grupo Atresmedia y de Planeta.

En concreto, se prohíbe "cualquier forma de comercialización conjunta" de la publicidad exterior con el resto de productos publicitarios de Atresmedia y Planeta, una prohibición que se extiende a todo el proceso de negociación, desde el diseño de los productos hasta su intermediación a través de agencias de medios y su venta final.

Los compromisos incluyen también la separación estructural y la autonomía funcional, comercial y económica entre Clear Channel y las restantes comercializadoras de publicidad de Atresmedia, incluida la prohibición de cualquier intercambio de información comercial entre ellas.

Asimismo, la CNMC ha explicado que Atresmedia impondrá limitaciones en el mercado de publicidad exterior para presentarse a licitaciones públicas y gestionar publicidad de terceros operadores y se nombrará a un administrador independiente encargado de supervisar el cumplimiento de estos compromisos.

Tras analizar la operación, la CNMC ha considerado que los compromisos presentados por Atresmedia son suficientes para solucionar los problemas de competencia detectados en el mercado publicitario.