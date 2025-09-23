Compromís dice que los 13.000 millones para aeropuertos va en contra del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática

La diputada del Grupo Mixto Águeda Micó durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís Àgueda Micó Micó dice que el plan de inversiones de 12.888 millones de euros para los aeropuertos españoles hasta 2030 anunciada la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no les representa".

"Esto va en contra de ese hipotético pacto que quieren realizar contra el cambio climático (...), en realidad las infraestructuras que necesitamos son infraestructuras ferroviarias y sostenibles", ha señalado en las ruedas de prensa de portavoces del Congreso de los Diputados.

En este marco, ha criticado que Sánchez hiciese el anuncio desde el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, "el quinto más importante de todo el Estado y el único que no tiene una vía de comunicación ferroviaria al aeropuerto desde las principales ciudades de al lado".

En este sentido, ha subrayado que será "esencial" para la "hipotética" negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) las inversiones en la Variante de Torrellano, que forma parte del proyecto de remodelación de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) de Alicante, para que el transforme ferroviario llegue al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.