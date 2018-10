COMUNICADO: Raelianos promueven la Academia de la Felicidad junto con OVNI de Lima

Actualizado 26/02/2015 13:37:53 CET

El líder del Movimiento Raeliano de Sur América, David Uzal, se encuentra en Madrid, de vuelta de la Academia de la Felicidad Raeliana de Perú que se clausuró en el miedo de una efervescencia mediática relacionada con la aparición de un OVNI durante la conferencia de prensa presentando la Embajada Extraterrestre que los raelianos solicitarán al gobierno Peruano. Uzal ha venido a Europa promover la próxima Academia de la Felicidad, que será en Rio de Janeiro, en abril 2016, después de la de Croacia en agosto.

El coordinador del Movimiento Raelino para Latino América, David Uzal, acaba de llegar a Madrid, procedente de Perú, donde se clausuró la primera Academia de la Felicidad de Tahuantisuyo (América del Sur) http://youtu.be/nORaXjIebMc. Uzal se quedará en Madrid hasta el sábado y continuará rumbo a Paris, con el fin de encontrarse con raelianos europeos y promover la próxima Academia de la Felicidad de Sur América, que será en Rio de Janeiro, en abril del 2016, unos meses antes de los Juegos Olímpicos. "Aprovecharemos de esta oportunidad para divulgar nuestro deseo de construir una Embajada para los extraterrestres." La presentación, en Lima, el día 10 de febrero, de este proyecto, fue acompañada por un objeto volador que hasta el día de hoy no ha sido identificado. Esta coincidencia desencadenó una serie de artículos y reportajes relacionados con la presencia de raelianos venidos, del mundo entero, asistir a la Academia de la Felicidad. (ll último salió día 25 de febrero en el Dailymail: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2968345/What-mysterious-purple-disc-flying-Peru.html#comments vean también el comunicado EFE : http://www.efe.com/efe/noticias/america/comunicados/avistamiento-ovni-apoyo-campana-raeliana-lima/2/4010/TEXTOE_20405776/comunicado )

"Ninguna organización especializada ha definido, por el momento, lo que era esa forma encima de Lima y según van pasando los días se refuerza la probabilidad de que fuese realmente un objeto no identificado, o sea un OVNI, lo que constituiría un evento sin par ya que en este mismísimo momento estábamos en un hotel del barrio de Miraflores dando una conferencia de prensa sobre el pedido que presentaremos al gobierno peruano para construir en su país la dicha Embajada para los Elohim" declara David Uzal. De cualquier forma, las apariciones de OVNIs no son de grande interés para los raelianos, ya que consideran un hecho de que haya vida en otros planetas, incluso que toda la vida en la tierra fue creada por una raza llamada de Elohim en la Biblia, hace miles de años. Estos mandaron guías para la humanidad que fueron los grandes profetas; Buda, Moisés, Jesús, Mahoma, etc. hasta el momento que su nivel de desarrollo científico le permitiera entender que aquellos que venían del cielo no eran dioses sobrenaturales pero seres a su imagen y semejanza.

"Aunque la Academia de la Felicidad que corresponde a los Españoles es la que tendrá lugar en Croacia, del 2 a 8 de agosto que viene, esperamos que muchos europeos irán a Rio de Janeiro del 3 a 10 de abril 2016. ¡Lo vamos a pasar muy bien!" declara Magali Garcia, la coordinadora del Movimiento Raeliano en España.

También, del 26 de febrero a 1ro de marzo, tendrá lugar, en Turín, la Academia de la Felicidad de invierno para el continente europeo.

Para una entrevista contacten brasil@rael.org 0033 628724299 http://www.elohimembassy.org/sp/

Videos http://youtu.be/nORaXjIebMc