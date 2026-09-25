La comunidad judía celebra Sucot, la fiesta de las cabañas, en la que recuerdan los 40 años por el desierto

Archivo - Varios ejemplares del Sidur Bircat Shelomó, libro de oraciones judías. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad judía española celebrará a partir de la noche de este viernes 25 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, la festividad de Sucot, conocida como la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, en la que recuerdan "los 40 años vagando por el desierto en el camino de la esclavitud de Egipto a la libertad en la tierra de Israel", según ha informado la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) en un comunicado.

Sucot es la última de las tres peregrinaciones anuales al Templo de Jerusalén (junto con Pesaj y Shavuot) coincidiendo con el inicio del otoño y las lluvias y la última cosecha de verano en la tierra de Israel. Según explica la FCJE, durante los siete días que dura la fiesta es tradición construir una sucá (cabaña) en un espacio abierto desde el que se pueda ver el cielo y al que puedan entrar los invitados.

"Es una morada temporal que recuerda las antiguas viviendas en el desierto y el precepto dice que durante siete días se debe vivir en ella. Allí se comerá y se recita la bendición sobre las cuatro especies que representan los cuatro tipos de personas que integran la nación judía: el limón, la hoja de palma, la rama de mirto y la hoja de sauce. El precepto de combinar estos cuatro elementos representa la idea de la unidad del pueblo", señala la federación.

Además, pone de relieve que durante estos días, los judíos imbocan a los patriarcas y grandes hombres espirituales del pueblo: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José y el rey David, y comparten la fiesta con la familia, vecinos y gentes ajenas.

Asimismo, precisa que el séptimo día de Sucot se llama Hoshana Raba (Gran salvación) y cierra "el período del juicio divino comenzado por Rosh Hashaná".