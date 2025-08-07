Comunidades Judías de España sobre Jumilla (Murcia): "Vulnerar la libertad religiosa es un grave retroceso democrático"

Archivo - Una personas durante un acto conmemorativo con motivo del aniversario del 7-O, en el Bosque de la Convivencia, a 6 de octubre de 2024, en Alcobendas, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha rechazado la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, y ha avisado de que "vulnerar la libertad religiosa es un grave retroceso democrático".

"La FCJE expresa su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de impedir actos religiosos musulmanes en espacios públicos. Vulnerar la libertad religiosa es un grave retroceso democrático", han indicado fuentes de la Federación a Europa Press.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.

Asimismo, fuentes de la Federación han defendido la "libertad y seguridad" para todas las comunidades. "Ojalá ninguna confesión tenga que vivir como la judía en España: con escolta en cada sinagoga y en cada acto de culto. Ya lo dijimos tras el incendio de la mezquita de Piera: todas las comunidades deben poder celebrar su fe con libertad y seguridad", han señalado.

En cuanto a la mezquita de Piera (Barcelona), el interior de este espacio ardió en julio y contó con protestas de los vecinos que aseguraban que no fue un incendio, sino "un crimen de odio".